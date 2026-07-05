Il discorso del presidente degli Stati Uniti durante le celebrazioni del 250esimo anniversario dell’indipendenza è durato circa 35 minuti e si è tenuto sul National Mall di Washington.

È durato circa 35 minuti il discorso del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al National Mall di Washington Dc per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell’Indipendenza degli Usa. Una durata persino ‘contenuta’ rispetto agli standard del presidente, che aveva preannunciato un discorso “molto lungo”. Dopo la fine del discorso di Donald Trump, le bande congiunte delle forze armate Usa hanno eseguito l’inno nazionale a cui il tycoon ha assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show: 850.000 singoli fuochi d’artificio, un numero record per dar vita a uno spettacolo di 40 minuti, senza precedenti, per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell’America. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Metropolitanmagazine.it - Ecco cosa ha detto Trump nel suo discorso per il 250esimo anniversario dell’Indipendenza degli USA

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lautocelebrazione di trump nel discorso sullo Stato dell'Unione

Notizie e thread social correlati

250esimo anniversario dell’indipendenza Usa: oggi c’è poco da celebrareOggi si ricorda il 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti, ma le celebrazioni sono ridotte.

Yacht Club de Monaco, le imbarcazioni storiche Tuiga e Viola in Usa per il 250esimo anniversario dell’IndipendenzaDue imbarcazioni storiche dello Yacht Club de Monaco, Tuiga e Viola, sono arrivate a New York per partecipare a una regata lungo la costa orientale...

Temi più discussi: Matteo Renzi: con Trump ci vuole schiena dritta. Pnrr? Meloni non ha votato a favore; Tensioni Usa-Vaticano sui migranti: ecco cosa pensano davvero di Trump i cattolici americani; Il Papa sfida Trump: Gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione; Ecco come Trump si arricchisce con le cryptovalute che lui stesso regola.

Le paure di Trump riguardo all'economia hanno minato il potere negoziale degli Stati Uniti nei colloqui con l'Iran — il presidente statunitense ha detto che la prospettiva di un collasso economico globale era un motivo importante per cui ha firmato un accordo d reddit

Caso Trump-Meloni, l'audio della telefonata diffuso da La7: ecco cos'ha detto parola per parolaLa7 ha mandato in onda l'audio originale della telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il corrispondente da Washington dell'emittente, ... gazzettadelsud.it

Cosa ha detto Trump di Giorgia Meloni, parola per parolaEcco la trascrizione precisa dell'intervista che Trump ha rilasciato al giornalista di La7, in cui insulta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ... fanpage.it