E se adesso pure Madonna teme le rughe?

Un'editorialista del New York Times ha commentato che Madonna, famosa per la sua capacità di reinventarsi, ha espresso paura di invecchiare. Questo si è notato in occasione dell’uscita del suo 15esimo album, durante la quale si è evidenziato un cambiamento nel suo atteggiamento pubblico. La cantante, nota per la sua immagine di ribelle e di emancipatrice, sembra ora mostrare timori legati al trascorrere del tempo e alle rughe.

Un'editorialista del NYT all'uscita del 15° album di Madonna si è detta turbata dal fatto che la camaleontica Queen of pop guida suprema del mondo progressista e quella che prometteva di trasformare una sfacciata sete di vivere in emancipazione, anche lei ha paura di invecchiare. Ma come, scrive la giornalista struggendosi al ricordo della propria infanzia plasmata dall'allora ragazzetta sfrontata che l'ha incoraggiata a esprimersi senza mai chiedere scusa sull'ideale di «essere donna senza rimorsi», proprio tu ci tradisci e cedi agli standard di bellezza più omologati? E allora le trasgressioni piacevolmente provocatorie, il figlio avuto... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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