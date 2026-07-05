Pamaf ha acquisito anche il marchio Original Marines, dopo aver già comprato Kasanova. La società campana, guidata da Antonio Bernardo, amplia così il suo portafoglio di marchi nel settore retail. L’operazione segue quella precedente e conferma la strategia di espansione di Pamaf nel mercato, senza rivelare dettagli finanziari o altre informazioni specifiche sull’accordo. La società intende rafforzare la propria presenza nel settore con questa seconda acquisizione.

Continuano gli acquisti di Pamaf s.r.l., società campana di Antonio Bernardo, dopo l’acquisto di Kasanova ha acquisito anche Original Marines. Il brand è attivo nella creazione, produzione e distribuzione di abbigliamento per neonati, bambini e ragazzi, passa alla società che lo scorso novembre aveva venduto alla LB Holding di Luigi Bernardo (il fratello di Antonio) il 37% della catena italiana di fashion retail Piazza Italia. Pamaf s.r.l. accoglie nel gruppo anche Original Marines (dopo Kasanova). La Pamaf Retail S.r.l. è una società interamente controllata da Pamaf S.r.l., si tratta di una holding di partecipazioni industriali e commerciali con sede a Napoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dopo Kasanova, Pamaf acquista anche Original Marines

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