Djokovic chiude i conti con un colpo di classe | gli highlights della sfida con Safiullin

Da video.gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Novak Djokovic ha battuto Safiullin in quattro set con il punteggio di 7-6, 6-3, 3-6 e 6-3. La partita si è conclusa con un colpo di classe da parte del tennista, che ha regalato agli spettatori di Wimbledon alcuni momenti di grande spettacolo. Gli highlights della sfida mostrano le giocate più significative e i punti salienti del match.

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Novak Djokovic vince 7-6 6-3 3-6 6-3 con Safiullin, offrendo al pubblico di Wimbledon una serie di giocate da applausi: guarda gli highlights della sfida. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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