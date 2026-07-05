Djokovic chiude i conti con un colpo di classe | gli highlights della sfida con Safiullin

Notizia in breve

Novak Djokovic ha battuto Safiullin in quattro set con il punteggio di 7-6, 6-3, 3-6 e 6-3. La partita si è conclusa con un colpo di classe da parte del tennista, che ha regalato agli spettatori di Wimbledon alcuni momenti di grande spettacolo. Gli highlights della sfida mostrano le giocate più significative e i punti salienti del match.