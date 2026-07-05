Durante il torneo di Wimbledon, l’attore Andrew Garfield è stato visto sugli spalti indossando un abito Ralph Lauren. L’evento è stato organizzato da GQ e Vogue e ha coinvolto la presenza di vari ospiti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi o discorsi durante il pranzo esclusivo, né su altre attività svolte durante l’evento.

Non c'è niente che segni l'inizio dell'estate britannica quanto vedere Andrew Garfield, impeccabile in Ralph Lauren, sugli spalti del torneo di tennis più prestigioso del mondo. Ed è proprio quello che è successo in occasione dell'esclusivo pranzo organizzato da GQ e Vogue insieme a Ralph Lauren. Ospitato da Anna Wintour, Chioma Nnadi, Adam Baidawi e Murray Clark, l'evento ha riunito un parterre di ospiti d'eccezione, tra cui Sienna Miller, Simone Ashley, Ambika Mod, Donál Finn, Emma Corrin, Michaela Coel, Naomi Ackie e Stephen Graham, arrivato insieme al figlio Alfie per sorseggiare un Pimm's e assistere alle sfide sul Centre Court. Sotto... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Dietro le quinte dell'esclusivo pranzo di GQ e Vogue con Ralph Lauren durante Wimbledon

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