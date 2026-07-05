Una donna di 45 anni si è presentata due volte in due giorni diversi negli ospedali di Como e Sondrio con mal di testa. In entrambe le occasioni, i medici hanno diagnosticato una cefalea, senza eseguire una Tac che avrebbe potuto rivelare un'emorragia cerebrale. La donna è deceduta e i due ospedali sono stati condannati a risarcire 1,5 milioni di euro, ritenendo che sarebbe bastato un esame di imaging per salvarla.

Per i giudici non ci sono dubbi, sarebbe bastata una Tac per scoprire la patologia e salvarle la vita. La 45enne si è presentata per ben due volte in due giorni diversi, in due ospedali diversi, il primo di Como e il secondo di Sondrio, ma nessuno si è accorto di niente. La donna in entrambi i casi è stata rimandata a casa con diagnosi di cefalea, da curare quindi con semplici antidolorifici. Ma aveva un’emorragia cerebrale e dopo 4 giorni muore in ospedale a Sondrio. Ora i due ospedali dovranno risarcire in solido, seppure con diverse percentuali, i familiari della 45enne con circa 1 milione e 500mila euro, più interessi e spese legali. Questo ha stabilito il Tribunale competente di Sondrio al termine del primo grado civile di giudizio nella sentenza pubblicata a firma del giudice Francesco Zapparoli. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Diagnosi di cefalea, ma era emorragia cerebrale: 45enne muore, gli ospedali di Como e Sondrio condannati a risarcire 1 milione e 500 mila euro

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