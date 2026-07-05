Danko la coppia Schwarzy-Belushi funziona eccome

Da liberoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Iris Danko trasmette alle 19 una pellicola del 1988 diretta da Walter Hill, con Arnold Schwarzenegger, James Belushi e Gina Gershon. La trama riguarda un mafioso russo che, dopo aver ucciso un poliziotto sovietico, fugge negli Stati Uniti. La durata del film è di due ore e 44 minuti.

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DANKO Iris ore 19 con  Arnold  Schwarzenegger,  James  Belushi  e Gina Gershon. Regia di Walter Hill. Produzione USA 1988.  Durata: 2 ore e 44  minurti LA TRAMA Un  mafioso  russo  dopo   aver ucciso un poliziotto sovietico  fugge  in  America.  Gli  mandano dietro  un maggiore, Danko, che  riesce a   scovarlo a  Chicago. Ma il  mafioso uccide  anche  lì. Danko  per prenderlo  deve  accettare  di fare  squadra con  uno  sciamannato  poliziotto   locale. PERCHE'  VEDERLO Perché è  un  film  d'azione  girato  da un Walter  Hill al massimo   della   forma.  Si   comincia  alla  grande  con una  sequenza  di  combattimento sulla  neve e i ritmi  rimangono  alti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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