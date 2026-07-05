Iris Danko trasmette alle 19 una pellicola del 1988 diretta da Walter Hill, con Arnold Schwarzenegger, James Belushi e Gina Gershon. La trama riguarda un mafioso russo che, dopo aver ucciso un poliziotto sovietico, fugge negli Stati Uniti. La durata del film è di due ore e 44 minuti.

DANKO Iris ore 19 con Arnold Schwarzenegger, James Belushi e Gina Gershon. Regia di Walter Hill. Produzione USA 1988. Durata: 2 ore e 44 minurti LA TRAMA Un mafioso russo dopo aver ucciso un poliziotto sovietico fugge in America. Gli mandano dietro un maggiore, Danko, che riesce a scovarlo a Chicago. Ma il mafioso uccide anche lì. Danko per prenderlo deve accettare di fare squadra con uno sciamannato poliziotto locale. PERCHE' VEDERLO Perché è un film d'azione girato da un Walter Hill al massimo della forma. Si comincia alla grande con una sequenza di combattimento sulla neve e i ritmi rimangono alti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Danko, la coppia Schwarzy-Belushi funziona eccome

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Non c’è negazionismo che tenga, il femminicidio esiste. EccomeUn politico ha dichiarato che il femminicidio non esiste, affermazione smentita dai dati ufficiali.

Kessie torna Presidente: così servirebbe eccome alla Juventus. Gol e numeri della sua partita con la GermaniaKessie ha segnato un gol nella partita contro la Germania, contribuendo con numeri significativi in campo.