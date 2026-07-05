Il 3 luglio, al Madison Square Garden di New York, si è svolto il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, con una cerimonia molto riservata. La sicurezza è stata rafforzata, impedendo la diffusione di dettagli sull’evento. La coppia ha mantenuto il massimo riserbo sulla celebrazione, che si è svolta senza pubblicità o testimoni visibili. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a ospiti o modalità della cerimonia.

E insomma è successo: il 3 luglio la queen del pop Taylor Swift ha sposato il suo campione della NFL Travis Kelce al Madison Square Garden di New York, durante una cerimonia blindatissima di cui non è trapelato praticamente alcun dettaglio, anche grazie a una potentissima macchina della sicurezza minuziosamente messa in campo dalla coppia celeb. Sognando di poter vedere almeno uno scatto dell’abito da favola firmato Dior della sposa, abbiamo voluto divertirci a stilare l’alfabeto del matrimonio dell’anno. After party – Diversi ospiti dell’evento, tra cui il conduttore della BBC Greg James, hanno rivelato sui loro account Instagram di essere in preda al “world’s greatest hangover” dopo il T&T wedding. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla “A” di “after party” alla “V” di ventisei milioni e la “D” di “divieti”: l’alfabeto del matrimonio dell’anno tra Taylor Swift e Travis Kelce

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Argomenti più discussi: Niente anello, niente accompagnatore: dentro le nozze blindate di Taylor Swift e Travis Kelce, tra mille invitati, un castello a New York e un NDA firmato per mail; È ufficiale: Taylor Swift e Travis Kelce hanno detto sì; Così il patrimonio di Taylor Swift è più che raddoppiato da quando è diventata miliardaria; A New York impazza la febbre per le nozze di Taylor Swift e Kelce.

Uno degli ospiti ha parlato del discorso di Taylor Swift al suo matrimonio: Her speech had the entire crowd in tears, recalling how she'd once wondered if love would ever happen for her after people spent years saying her life was 'too much'! x.com

Bell P-63 Kingcobra al Concours della Morgan Adams Foundation 2013. reddit

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