Dalla A di after party alla V di ventisei milioni e la D di divieti | l’alfabeto del matrimonio dell’anno tra Taylor Swift e Travis Kelce

Da ilfattoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 3 luglio, al Madison Square Garden di New York, si è svolto il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, con una cerimonia molto riservata. La sicurezza è stata rafforzata, impedendo la diffusione di dettagli sull’evento. La coppia ha mantenuto il massimo riserbo sulla celebrazione, che si è svolta senza pubblicità o testimoni visibili. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a ospiti o modalità della cerimonia.

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E insomma è successo: il 3 luglio la queen del pop Taylor Swift ha sposato il suo campione della NFL Travis Kelce al Madison Square Garden di New York, durante una cerimonia blindatissima di cui non è trapelato praticamente alcun dettaglio, anche grazie a una potentissima macchina della sicurezza minuziosamente messa in campo dalla coppia celeb. Sognando di poter vedere almeno uno scatto dell’abito da favola firmato Dior della sposa, abbiamo voluto divertirci a stilare l’alfabeto del matrimonio dell’anno. After party – Diversi ospiti dell’evento, tra cui il conduttore della BBC Greg James, hanno rivelato sui loro account Instagram di essere in preda al “world’s greatest hangover” dopo il T&T wedding. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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