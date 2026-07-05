Dal fioretto ai 100 metri | Bebe Vio è subito veloce verso Los Angeles 2030

Notizia in breve

Bebe Vio, dopo aver lasciato la scherma, ha partecipato agli Assoluti di Grosseto, dove ha corso i 100 metri in 14”64, migliorando il suo record personale alla seconda gara in carriera. La atleta ha commentato l’esperienza come molto bella, evidenziando il suo entusiasmo per questa nuova sfida sportiva. La competizione si è svolta in una giornata di sole, con un pubblico che ha seguito con attenzione la prova.