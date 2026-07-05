dai beckham a paul forman ecco 8 look visti a wimbledon che dovresti seriamente provare anche tu

Durante il torneo di Wimbledon sono stati osservati otto look di stile tra cui quelli di figure pubbliche e altri presenti in tribuna. Tra le scelte di abbigliamento ci sono outfit casual e sofisticati, con capi come blazer, polo, pantaloni chiari e scarpe eleganti. Alcuni partecipanti hanno optato per accessori come occhiali da sole e cappelli per proteggersi dal sole. Le combinazioni sono state spesso caratterizzate da tonalità neutre e tessuti leggeri, adatti alla stagione e all’ambiente del torneo.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Hai in programma di passare da Wimbledon quest’estate? Prima di iniziare a pensare alle fragole con la panna, a chi siederà nella tribuna reale o a ripassare freneticamente le regole del tennis per non applaudire nel momento sbagliato, devi decidere cosa indossare. Sebbene il Centre Court abbia uno dei codici di abbigliamento più rigidi nel mondo dello sport, le tribune sono un po’ più. informali. Dai completi impeccabili di David Beckham alle felpe con cappuccio dal look disinvolto di Bad Bunny, i personaggi famosi presenti quest’anno hanno offerto tantissime ispirazioni di stile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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