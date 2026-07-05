Cristiano Ronaldo indica un giornalista | Ti sfido fammi qualsiasi domanda So che non ti piaccio

Notizia in breve

Alla vigilia di Portogallo-Spagna, Cristiano Ronaldo si rivolge a un giornalista che non gradisce. Ronaldo lo sfida, chiedendogli di porre qualsiasi domanda, affermando di sapere di non piacergli. Le parole sono dirette e forti, senza ulteriori commenti o spiegazioni. Non ci sono state risposte pubbliche o reazioni ufficiali da parte del giornalista o del giocatore.