Cristiano Ronaldo indica un giornalista | Ti sfido fammi qualsiasi domanda So che non ti piaccio
Alla vigilia di Portogallo-Spagna, Cristiano Ronaldo si rivolge a un giornalista che non gradisce. Ronaldo lo sfida, chiedendogli di porre qualsiasi domanda, affermando di sapere di non piacergli. Le parole sono dirette e forti, senza ulteriori commenti o spiegazioni. Non ci sono state risposte pubbliche o reazioni ufficiali da parte del giornalista o del giocatore.
Cristiano Ronaldo alla vigilia di Portogallo-Spagna ritrova un giornalista che non ama particolarmente, le parole sono forti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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