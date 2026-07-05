Una coppia di persone non vedenti ha portato il baseball per ciechi negli Stati Uniti. La donna e il suo compagno hanno superato vari ostacoli, opponendosi a pietismo e sensazionalismo. La donna, appassionata di viaggi e culture, ha conseguito il diploma alla scuola interpreti e traduttori, e si è laureata allo Iulm di Milano. Ha lavorato anche in una grande azienda informatica.

Ama viaggiare, conoscere culture diverse, ha conseguito il diploma alla scuola interpreti e traduttori, laureato allo Iulm di Milano e ha lavorato presso una grande azienda informatica. È stato anche campione italiano sia di baseball per ciechi che di blind tennis. E ha fondato la prima squadra di baseball costituita da giocatori non vedenti e ipovedenti su suolo americano. Tra le tante attività che svolge, fa anche lo speaker per le partite di baseball non vedenti al centro sportivo Kennedy di Milano. Si tratta di Matteo Briglia, nato a Milano nel ’68, cieco dalla nascita in seguito a fibroplasia retrolentale, in quanto prematuro e investito da troppa luce e troppo ossigeno in incubatrice con conseguente distacco di retina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Così io e la mia compagna non vedente abbiamo portato il baseball per ciechi negli Usa. Gli ostacoli nella vita? Pietismo e sensazionalismo da eliminare”

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