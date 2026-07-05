Corte di Giustizia Ue sentenza choc | ripubblicare materiali di Russia Today ora è reato

Il 2 luglio 2026, la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che ripubblicare materiali di Russia Today costituisce reato. La sentenza riguarda chi condivide contenuti provenienti da questa fonte, considerandoli illegali. La decisione è immediatamente applicabile e ha effetti diretti sulla libertà di espressione online. Non sono previste eccezioni o margini di interpretazione, rendendo più difficile condividere materiali di questa fonte senza incorrere in sanzioni.

C’è un prima e un dopo nella storia della libertà d’espressione in Europa. Il 2 luglio 2026 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza destinata a fare giurisprudenza – e a gelare il sangue di chiunque creda ancora che il diritto di condividere informazioni sia un pilastro intoccabile delle democrazie occidentali. La sentenza C-6725, nota come “caso Traugott Ickeroth”, stabilisce che un privato cittadino che ripubblica contenuti di Russia Today (RT) su un sito web finanziato da donazioni volontarie può essere perseguito penalmente e rischiare la reclusione. Non importa se il contenuto è vero, non importa se è di pubblico interesse, non importa se chi lo condivide non ha alcun legame professionale con il mezzo di comunicazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Brigitte Macron è donna: la sentenza del tribunale - Vita in diretta 06/01/2026

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