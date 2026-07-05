Contributo italiano di due euro sui pacchi rinviato a ottobre | un prelievo legittimo?

Il contributo di due euro sui pacchi rinviato a ottobre è stato oggetto di discussione. Un lettore esperto di dogane ha chiarito che il valore doganale include prezzo, trasporto e assicurazione, su cui si applica il dazio. Successivamente, l’Iva viene calcolata sul valore totale comprensivo di dazio. La questione riguarda la legittimità di questo prelievo e i calcoli coinvolti, senza ulteriori dettagli su eventuali implicazioni legali o normative.

Un lettore — che di dogane vive — ha commentato il mio post del 23 giugno con un intervento preciso e operativamente utile. Ha fatto bene i conti: il valore doganale comprende prezzo, trasporto e assicurazione, il dazio si applica su questo aggregato, l’Iva si calcola sul valore doganale già aumentato del dazio. La somma, per il consumatore, resta inferiore al costo di una bolletta doganale ordinaria. Paghi tutto prima — scrive — e poi vedi il cammello: è la sintesi più onesta del sistema doganale che si possa leggere. Ha ragione, la tariffa fissa conviene. La sua ricostruzione dice quanto si paga, ma non centra la domanda che mi ero posta: il prelievo italiano è legittimo? Con decreto-legge 26 giugno 2026, n. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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TASSA DI 2 EURO SUI PACCHI: BUFALE SBUFALATE Economia Italiacom

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