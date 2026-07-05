Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota

Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono rivolte ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. I posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Le sessioni offrono supporto nella compilazione della domanda, con incontri programmati in varie date. È necessario iscriversi in anticipo per assicurarsi un posto, dato che le disponibilità sono ridotte.

Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono dedicate ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. Durante l’incontro (ristretto ad un massimo di 5 partecipanti), gli esperti forniscono indicazioni operative sulla compilazione dell’istanza, potrai porre domande, ti saranno i dubbi e ti saranno illustrati i criteri da seguire per una scelta consapevole delle preferenze. Giovedì 16 luglio, ore 14:30 – 15:30;Giovedì 16 luglio, ore 16:00 – 17:00;Giovedì 16 luglio, ore 17:15 – 18:15. Venerdì 17 luglio, ore 10:30 – 11:30;Venerdì 17 luglio, ore 11:45 – 12:45;Venerdì 17 luglio, ore 14:45 – 15:45;Venerdì 17 luglio, ore 16:00 – 17:00;Venerdì 17 luglio, ore 17:15 – 18:15. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mobilità 2026/27, come compilare la scelta delle preferenze

Temi più discussi: Supplenze 2026/27 (150 preferenze), domanda dal 16 luglio: posto orario algoritmo e sanzioni. Le novità illustrate dal Ministero. Il Punto di Chiara Cozzetto; Resto al Sud 2.0 per Consulenti 2026: Checklist e Procedura; Tfr-Tfs e statali: cosa cambia e devono fare i dipendenti pubblici dal 1 luglio; GPS 2026, oggi 2 luglio scade scioglimento riserva e conferma servizio. Pubblicazione attesa per metà luglio.

Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi. Per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti resta aperta fino al 13 luglio la compilazione dell’Allegato G, l’istanza che consente di scegliere le sc… x.com

Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze: posti limitati, prenotaLe consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono dedicate ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. Durante l’incontro (ristretto ad un massimo di ... orizzontescuola.it

Nuovo lavoro: compilazione moduli fiscali reddit

Come compilare le 150 preferenze? La consulenza online della Tecnica della ScuolaLa compilazione delle 150 preferenze per le supplenze da GPS e GaE si avvicina e, come ogni anno, genera dubbi tra gli aspiranti docenti. Il nodo principale riguarda la differenza tra preferenze anali ... tecnicadellascuola.it