Concorso INPS 2026 | requisiti prove e scadenze per i 1.695 posti disponibili

Da scuolalink.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concorso INPS 2026 prevede l’assunzione di 1.695 funzionari a tempo indeterminato. La selezione si svolge tramite prove scritte e orali, e si rivolge a candidati con specifici requisiti di formazione. La procedura si basa su una valutazione per titoli ed esami, concentrandosi sulla famiglia professionale legata alla progettazione e all’erogazione di servizi. Le scadenze per la presentazione delle domande sono state annunciate insieme ai dettagli delle prove.

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Il concorso INPS apre le porte a 1.695 posti da funzionario a tempo indeterminato. La procedura, per titoli ed esami, riguarda la famiglia professionale legata alla progettazione e all'erogazione dei servizi. Le domande si presentano solo online, con scadenza fissata al 27 luglio 2026. Chi punta a un impiego stabile nella pubblica amministrazione ha davanti una finestra ben precisa per candidarsi e non conviene arrivare all'ultimo momento.Concorso INPS: aumentano i posti disponibiliIl numero dei posti è cresciuto rispetto al bando iniziale. All'inizio erano previste 1.024 assunzioni, poi il totale è salito a 1.695 unità. La modifica arriva dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2026, n. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Concorso INPS 2026, bando da 1.695 posti: requisiti, prove e domanda

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