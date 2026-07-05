Como a tutta su Chalobah L’Inter rischia un’altra beffa

Il Como ha messo sotto pressione Chalobah durante la partita, sfiorando un’altra beffa per l’Inter. La squadra lombarda ha dimostrato di voler puntare in grande, mentre l’Inter rischia di perdere un altro giocatore importante. Sul campo, il Como ha ottenuto una storica qualificazione alla Champions League, con Cesc Fabregas tra i protagonisti. La sfida tra le due squadre si è svolta con intensità, evidenziando la determinazione del Como a competere ai massimi livelli.

Un duello da Champions per Trevoh Chalobah. A dimostrazione del fatto che il Como fa tremendamente sul serio. Sul campo, dove Cesc Fabregas e i suoi ragazzi sono riusciti a strappare una storica qualificazione alla massima competizione europea. Sul mercato, dapprima con la conferma di Nico Paz (costata 60 milioni di euro), quindi con gli arrivi ufficiali di Luis Milla e Kaiki Bruno, ora con una corte spietata al difensore inglese, 26 anni, nazionale britannico impegnato al Mondiale. Il giocatore piace al Como e all’Inter, nel nostro campionato. La società biancoblù è stata la prima a fare un’offerta e sta continuando a premere sull’acceleratore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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L'INTER HA GIÀ SCELTO IL SUO NUOVO MURO DIFENSIVO IL COMO RISCHIA DI RESTARE A BOCCA ASCIUTTA!

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