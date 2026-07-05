La Norvegia è entrata nelle grazie di tutto il mondo anche per via dei suoi tifosi, che hanno calcato la scena sul web con una mossa particolare detta "Viking Row", la remata dei vichinghi. La scenografia è arrivata anche in campo, dove Haaland e compagni la inscenano insieme alla curva dopo ogni vittoria, e addirittura nel parlamento norvegese. Un gesto culturale e identitario che va oltre il calcio. Ma cosa c’è dietro? Come nasce l’idea? Lo abbiamo chiesto a Ole Froystad, l’uomo che ha creato la "Viking Row". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Come nasce la Viking Row? I vichinghi non c’entrano…

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La coreografia più bella dei Mondiali è norvegese e si chiama «Viking Row»La squadra norvegese ha presentato una coreografia chiamata «Viking Row» durante i Mondiali.

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La VikingRow conquista tutti: dai tifosi norvegesi alla nazionale, il rito che fa tremare gli stadi Una curva, una strada, una scala mobile o una tribuna dove i sostenitori si dispongono in file serrate, si piegano in avanti e all’indietro all’unisono, come se stesser x.com

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