Durante l'estate, il motore dell'auto può subire stress a causa delle alte temperature e delle lunghe percorrenze. Per mantenere il motore efficiente, è consigliato controllare regolarmente il livello dell'olio e il sistema di raffreddamento. È importante anche verificare la condizione delle cinghie e dei filtri, oltre a evitare di sovraccaricare il veicolo e di guidare con il clima acceso a temperature elevate. Questi interventi aiutano a prevenire guasti durante i mesi più caldi.

Life&People.it L’estate è il momento in cui il motore dell’ auto soffre maggiormente. Le alte temperature e le lunghe percorrenze possono stressare il motore, ma alcuni accorgimenti eviteranno guasti e preserveranno la salute del motore durante i mesi più caldi. Controllo olio motore e sistema raffreddamento. In estate, il motore auto si surriscalda più facilmente, quindi è fondamentale che l’olio motore sia al livello giusto. Un olio motore troppo basso o di bassa qualità può compromettere il raffreddamento e la lubrificazione, aumentando il rischio danni. Indispensabile perciò il check-up dell’olio e sostituirlo se necessario, preferendo olio di qualità che resista alle alte temperature. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Come mantenere il motore dell’ auto in piena efficenza durante l’Estate?

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Come scaldare il motore diesel: l'errore che ti costa caro

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