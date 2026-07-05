come e dove vedere la replica di amici 25 in tv e streaming

La replica di Amici 25 può essere vista in TV e streaming. Il talent show, iniziato il 28 settembre 2025, continua a essere trasmesso su canali televisivi dedicati e piattaforme digitali. Gli spettatori hanno la possibilità di rivedere le puntate tramite servizi di streaming online, mentre le repliche vengono programmate anche in alcune fasce orarie televisive. La stagione 25 si inserisce nel palinsesto annuale e rimane uno dei programmi più seguiti.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 5 Luglio. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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