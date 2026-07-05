Tra il 2021 e il 2025, si sono perse in totale 172.780 posizioni di assistenti familiari in regola. In particolare, il numero di colf è diminuito di 126.973 unità, pari a un calo del 24%, mentre le badanti sono scese di 45.807, con una diminuzione del 10%. Questa riduzione riguarda lavoratori regolari nel settore dell’assistenza familiare.

Sono 172.780 gli assistenti familiari che mancano all’appello fra il 2025 e il 2021. Nel dettaglio, si tratta di 126.973 colf (-24%) e 45.807 badanti (-10%). Lo “smottamento” riguarda soprattutto i collaboratori familiari generici, dunque, e meno gli assistenti di persone anziane, in un Paese dove i bisogni di cura sono in continua crescita, con un quarto della popolazione sopra i 65 anni. Il confronto tra gli 804.464 lavoratori domestici censiti dall’Inps nel 2025 (i dati sono stati pubblicati il 18 giugno) e quelli del 2021, anno in cui gli addetti del comparto hanno sfiorato il milione - data la necessità di regolarizzarsi per potersi muovere durante la pandemia - rivela un calo medio degli assistenti familiari in regola del 17,7 per cento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Colf e badanti, dal 2021 persi 173mila lavoratori in regola

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