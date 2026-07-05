Cobolli in cerca di rivincite Paolini di conferme | il programma del lunedì a Wimbledon

Nella seconda giornata di ottavi a Wimbledon, due italiani sono in campo per avanzare ai quarti. Jasmine Paolini e Flavio Cobolli si sfidano nell’ultimo turno prima delle qualificazioni alle fasi finali. Paolini cerca conferme, mentre Cobolli punta a una rivincita. La competizione si svolge all’interno dell’All England Club, con il pubblico che attende di vedere i risultati dei due atleti italiani. Entrambi sono in corsa per proseguire il cammino nel torneo.

Seconda giornata di ottavi a Wimbledon, e ci sarà anche un generoso spruzzo di tricolore domani all'All England Club. Saranno infatti due gli azzurri impegnati per raggiungere i quarti di finale dei Championships 2026: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Quest'ultimo scenderà in campo come primo match sul Campo 1, alle 14, italiane, contro Alex de Minaur. La prima partita del torneo che vedrà contrapporsi due top 10, precisamente la quinta e la nona testa di serie. De Minaur è avanti in classifica e anche nei precedenti, vinti entrambi, però nel 2024. Quando lui era già al top, mentre Cobolli era lontano anni luce dal giocatore di oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Di loro si parla poco, ma Flavio Cobolli e Jasmine Paolini ci rendono orgogliosi per i loro risultati e la grande grinta dimostrata in campo. Forza ragazzi! #Wimbledon #Cobolli #Paolini #Tennis x.com

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