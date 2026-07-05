cobolli e paolini agli ottavi sinner apre la via

Flavio Cobolli ha vinto la sua partita agli ottavi di Wimbledon, portando a casa la qualificazione. Sinner ha aperto il torneo e proseguito nel tabellone principale. Tre match sono durati circa dieci ore sui campi del torneo. Cobolli ha festeggiato come se avesse segnato un gol, mentre gli altri giocatori hanno continuato a sfidarsi nelle lunghe maratone sul prato.

Tre partite che sembrano maratone, dieci ore sui campi di Wimbledon. Però sei Flavio Cobolli e hai ancora voglia di ballare come i calciatori brasiliani dopo un gol. "Col team stiamo seguendo il Mondiale, era una scommessa, dovevo farlo, mi sono già dimenticato una volta". Ha l’aria del sopravvissuto il romano, appena uscito da un match tutto nervi contro Karen Khachanov, preso per sfinimento al quinto (0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2) e approdato agli ottavi di finale dopo il blackout del primo set a causa di "problemi di stomaco". Quegli ottavi in cui Jannik Sinner fa oggi da apripista contro il giapponese Shintaro Mochizuki (terzo incontro di giornata sul centrale, in campo non prima delle 18 con diretta Sky), mina vagante fatta apposta per l’erba che un paio di giorni fa ha eliminato Jodar. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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