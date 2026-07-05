Il Mantova ha annunciato l’ingaggio di due giovani attaccanti in prestito, Chinetti e Spinaccé, per la prossima stagione di serie B. La società ha infatti iniziato subito a muoversi sul mercato, puntando a rafforzare il reparto offensivo in vista del campionato. Le operazioni sono state formalizzate nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali. La scelta di inserire due giovani mira a incrementare le opzioni a disposizione dell’allenatore.

Mantova, 5 luglio 2026 – Il mercato del Mantova è partito subito a ritmo molto intenso ed ha preso una direzione ben precisa per poter preparare al meglio il prossimo campionato di serie B. L’ultima indicazione che emerge dal lavoro del ds Fabio Brutti è la volontà di riservare un occhio di riguardo alle giovani promesse in attacco. Giovani d’attacco. In questo senso è giù ufficiale l’arrivo in prestito dal Como di Federico Chinetti (classe 2005), un’operazione che nelle prossime ore, di fatto, sarà ripetuta per portare in biancorosso Matteo Spinaccé (2006, Inter U23 ), a sua volta in prestito. Si tratta di due punte che si sono poste al centro dell’attenzione e che puntano a trasformare la loro esperienza in terra virgiliana nel definitivo trampolino di lancio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Chinetti e Spinaccé, due giovani in prestito per l’attacco del Mantova

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