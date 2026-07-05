Un tifoso ha chiesto chi sia il miglior calciatore spagnolo di sempre. Tra le risposte, Lamine Yamal e Iniesta sono stati i nomi più citati. La domanda è stata posta durante una manifestazione negli Stati Uniti dedicata alla nazionale spagnola. I partecipanti hanno espresso le proprie preferenze tra i due calciatori. Nessuna valutazione ufficiale è stata fornita, solo opinioni dei tifosi presenti.

Chi è lo spagnolo più forte di sempre? Lo abbiamo chiesto direttamente ai tifosi presenti negli Stati Uniti per tifare "La Roja". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Chi è lo spagnolo più forte di sempre? Lamine Yamal se la gioca con Iniesta

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How To Save A Football Club. ft Lamine Yamal

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