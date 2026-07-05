Chi è lo spagnolo più forte di sempre? Lamine Yamal se la gioca con Iniesta

Da video.gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un tifoso ha chiesto chi sia il miglior calciatore spagnolo di sempre. Tra le risposte, Lamine Yamal e Iniesta sono stati i nomi più citati. La domanda è stata posta durante una manifestazione negli Stati Uniti dedicata alla nazionale spagnola. I partecipanti hanno espresso le proprie preferenze tra i due calciatori. Nessuna valutazione ufficiale è stata fornita, solo opinioni dei tifosi presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chi è lo spagnolo più forte di sempre? Lo abbiamo chiesto direttamente ai tifosi presenti negli Stati Uniti per tifare "La Roja". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

chi 232 lo spagnolo pi249 forte di sempre lamine yamal se la gioca con iniesta
© Video.gazzetta.it - Chi è lo spagnolo più forte di sempre? Lamine Yamal se la gioca con Iniesta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

How To Save A Football Club. ft Lamine Yamal

Video How To Save A Football Club. ft Lamine Yamal

Notizie e thread social correlati

Lamine Yamal gioca con le bandiere di Marocco e Guinea Equatoriale sugli scarpiniLamine Yamal ha scelto di indossare sulle scarpe le bandiere di Marocco e Guinea Equatoriale.

Lamine Yamal ha più collane di un rapper e se le è portate tutte ai MondialiLamine Yamal, 18 anni, ha partecipato ai Mondiali nordamericani portando con sé numerose collane, più di quelle di un rapper.

Temi più discussi: Da Lamine Yamal a Mbappé, le case di lusso perfette per le stelle dei Mondiali; Lamine Yamal, recupero sprint tra palestra, ricette della Guinea, elettroliti e... allenamenti con i cani; Spagna-Austria 3-0, Considerazioni Sparse; Chi è Ines Garcia, la fidanzata di Lamine Yamal ai Mondiali 2026.

lamine yamal chi è lo spagnoloIl tunnel come soluzione per emergere: per Lamine Yamal è un biglietto da visitaSfrontato, sfacciato, irridente. Ma anche un modo per emergere e farsi notare. C'è tutto un mondo dietro quel gesto ... sport.sky.it

lamine yamal chi è lo spagnoloChi è Ines Garcia, la fidanzata di Lamine Yamal ai Mondiali 2026Chi è Inés García, l’influencer spagnola che ha conquistato il cuore del calciatore Lamine Yamal e lo accompagna ai Mondiali 2026 tra tifo, social e amore ... dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web