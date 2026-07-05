Il Chelsea ha fissato il prezzo per Chalobah, che desidera trasferirsi all’Inter. Il Como, ancora interessato, sta preparando un rilancio per avvicinare le richieste del club londinese.

di Paolo Moramarco Chalobah vuole l’Inter che spera di chiudere grazie a questo. Il Como resta interessato e prepara il rilancio per avvicinare le richieste del Chelsea. Trevoh Chalobah resta uno dei principali obiettivi dell’ Inter per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale inglese ha già manifestato il proprio gradimento per un trasferimento in nerazzurro, considerandola la destinazione ideale nel caso decidesse di lasciare il Chelsea. Tuttavia, la trattativa appare complessa: i Blues valutano Chalobah circa 35 milioni di euro, cifra che rappresenta al momento il principale ostacolo per la chiusura dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Chalobah vuole l’Inter, ma il Como resta interessato e prepara il rilancio. Il Chelsea fissa il prezzo

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