Chalobah rimane un possibile obiettivo di mercato per l’Inter, anche se al momento non ci sono offerte ufficiali dal Como. La società nerazzurra sta valutando acquisti per la difesa, con l’intenzione di acquistare uno o due difensori centrali e un esterno destro per sostituire Denzel Dumfries. La finestra di calciomercato estiva è ancora aperta, e l’Inter mantiene un vantaggio rispetto ad altri club nella trattativa.

di Stefano Cori Chalobah è un nome ancora spendibile per l’Inter in ottica calciomercato estivo. Il Como non ha ancora presentato offerte ufficiali. L’Inter in questa sessione estiva di calciomercato non andrà alla ricerca solamente di un esterno destro che possa sostituire Denzel Dumfries, ma di uno (probabilmente anche due) difensori centrali. Il nome di Chalobah del Chelsea resterebbe ancora vivo. Su di lui c’è forte anche il Como di Cesc Fabregas, club del quale conosciamo la potenza economica, ma che non avrebbe ancora affondato il colpo. A fare il punto della situazione è stato Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube. LEGGI ANCHE:... 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Chalobah, occhio al Como: ma l’Inter ha ancora un vantaggio. In attesa di offerte ufficiali

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