Il presidente del Napoli sta coordinando le iniziative previste per celebrare il centenario del club. Sono in fase di organizzazione eventi e manifestazioni per questa ricorrenza. La festa coinvolgerà diverse attività, con dettagli ancora da definire. La pianificazione riguarda anche eventuali iniziative ufficiali e promozionali legate alla celebrazione. La data precisa delle manifestazioni non è stata ancora comunicata. Nessuna informazione è stata fornita sui partecipanti o sui luoghi delle celebrazioni.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è al lavoro per organizzare tutti gli eventi in programma per la festa del centenario del club azzurro. “Un evento che resterà nella memoria dei tifosi del Napoli ma anche dei tanti turisti che l’1 agosto saranno in città. La festa dei 100 anni del club azzurro non passerà sicuramente inosservata. L’organizzazione procede spedita assieme a Comune e Regione. La società di De Laurentiis ha chiesto e ottenuto l’illuminazione dei monumenti principali. Saranno colorati d’azzurro e rappresenteranno il tema principale di una notte consacrata all’amore per il Napoli. La tradizione ma anche la tecnologia del video mapping che permette di trasformare qualsiasi superficie in un display e trasmettere in 3D immagini e filmati. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Centenario Napoli, De Laurentiis al lavoro per un grande evento

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