Un uomo di 70 anni è morto dopo essere caduto in un canale a Cazzago San Martino. L’incidente è avvenuto nel corso della mattinata, a causa di un malore che ha fatto perdere il controllo dell’uomo, che è finito nell’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Cazzago San Martino (Brescia), 5 luglio 2026 – Tragedia in Franciacorta nella tarda mattinata di oggi. Il corpo senza vita di un uomo di 70 anni, residente a Lodetto di Rovato, è stato rinvenuto all'interno di un canale di irrigazione in via Santa Croce, la strada extraurbana che collega la frazione rovatese con la località Pedrocca di Cazzago San Martino. L'allarme è scattato intorno alle 12:30, quando un passante, transitando nei pressi del cimitero di Lodetto, ha notato una figura galleggiare immobile nell'acqua del canale e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti d'urgenza gli operatori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare: i soccorritori hanno solo potuto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cazzago San Martino, cade nel canale dopo un malore: morto un 70enne

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