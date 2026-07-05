Calendario Mondiali calcio 2026 in tv | orari partite di oggi 5 luglio canali streaming

Oggi ai Mondiali di calcio 2026 si disputano due partite degli ottavi di finale. La prima vede affrontarsi Brasile e Norvegia, la seconda Messico e Inghilterra. Le gare si svolgono nel continente nordamericano e sono trasmesse in diretta sui canali televisivi e in streaming. La Coppa del Mondo prosegue con queste sfide che determinano le squadre qualificate ai quarti di finale.

Tutto pronto per una nuova giornata di grandi emozioni in occasione dei Mondiali di calcio 2026, in corso di svolgimento nel continente nordamericano. La Coppa del Mondo è giunta agli ottavi di finale e quest’oggi sono previste due partite che mettono in palio l’accesso alla top8 del torneo: prima Brasile-Norvegia e poi Messico-Inghilterra. Al Meadowlands Stadium di East Rutherford (New Jersey) si terrà il big match tra il Brasile del CT Carlo Ancelotti e la formazione scandinava guidata dal bomber Erling Haaland. La vincente troverà ai quarti sabato 11 luglio a Miami chi verrà fuori dalla sfida di Città del Messico tra i padroni di casa messicani ed il team inglese capitanato dal centravanti stellare Harry Kane. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Calendario Mondiali 2026 Date e Orari delle Partite

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