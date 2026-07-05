In Valdichiana si registra un aumento di visitatori alla piscina di Chianciano, nonostante il calo delle temperature negli ultimi giorni. L’afflusso di persone è cresciuto con l’arrivo dell’estate, in risposta alle alte temperature e all’afa persistente. La piscina ha registrato un numero superiore di ingressi rispetto ai periodi precedenti, confermando la richiesta di luoghi di rinfresco e relax durante le giornate più calde.

Nonostante il leggero abbassamento delle temperature negli ultimi giorni, anche l’inizio dell’estate in Valdichiana ha fatto i conti con il grande caldo. Gli effetti del clima non risparmiano nessuno ma c’è chi lo soffre di più: basti pensare a chi ha la casa ben esposta al sole oppure un appartamento a un piano alto, senza il tanto desiderato condizionatore. Ma come trovare un po’ di fresco per resistere alle temperature bollenti? Un alleato contro l’afa è la piscina. Non a caso i numeri degli impianti natatori appaiono in crescita, in tanti scelgono la piscina non solo per il relax, ma anche come rimedio contro il grande caldo. Un trend che si nota anche nell’impianto comunale di Chianciano Terme, gestito dalla Virtus Buonconvento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo e afa in Valdichiana. E’ boom di ingressi alla piscina di Chianciano

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