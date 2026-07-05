Il record italiano negli 800 metri stabilito nel 1970 da Marcello Fiasconaro, con il tempo di 1:43.7, è stato battuto dopo 53 anni e 6 giorni. Si tratta anche del primato europeo più longevo nel settore. Fiasconaro stabilì la prestazione il 23 maggio del 1970. Il record italiano più duraturo prima di quello degli 800 metri era stato quello dei 1500 metri, che resisteva da oltre 50 anni.

Un primato durato 53 anni e 6 giorni: tanto è stato longevo il record italiano degli 800 metri. Marcello Fiasconaro corse in 1:43.7 (manuale) il 23 giugno 1973 all’Arena di Milano in occasione di un confronto su due giorni tra Italia e Cecoslovacchia, siglando anche quello che sarebbe rimasto per ben tre anni il miglior riferimento cronometrico a livello mondiale (venne poi superato da Alberto Juantorena nel 1976). Francesco Pernici ha superato quel muro dopo oltre mezzo secolo, esprimendosi in 1:43.60 a Nancy (Francia) il 3 luglio 2026, in occasione di una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Caduto il muro di Fiasconaro dopo mezzo secolo, qual è il record italiano di atletica più longevo? È anche primato d’Europa

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Dopo mesi di rinvii, il muro è caduto reddit

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