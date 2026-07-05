Un esperto ha visitato una zona in Francia senza trovare tracce di un coccodrillo. Nonostante le ricerche, ha dichiarato di non aver visto nulla di rilevante. La frase in francese, “Pas vu de crocodile”, indica chiaramente l’assenza dell’animale durante l’ispezione. Le ricerche sul territorio sono state condotte senza risultati positivi, e l’esperto è tornato nel suo paese senza aver individuato l’animale.

di Alessandro Benigni PISTOIA "Pas vu de crocodile". Il senso della frase è chiaro anche per chi non conosce la lingua francese: "Non ho visto nessun coccodrillo". Dopo due notti di ricerche, la caccia al rettile per il momento si ferma, senza esito. Olivier Behra, esperto di caratura mondiale, era arrivato giovedì mattina a Masiano con l’obiettivo di rintracciare e possibilmente catturare il presunto coccodrillo (avvistato nel maggio scorso) che si troverebbe nelle acque del lago artificiale dell’azienda vivaistica Reali. è ripartito alla volta della Francia nella giornata di ieri, senza alcun risultato tangibile. "Abbiamo comunque messo la trappola nell’acqua - ci racconta Behra –, ma non ho raccolto elementi tali per poter dire che ci sia realmente un animale del genere nel lago". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caccia vana al coccodrillo: "Qua non ho visto niente". L’esperto torna in Francia

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