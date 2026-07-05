Burkina Faso | stop alle relazioni con la Francia neocolonialista Parigi valuta contromisure

Il 26 giugno, il governo del Burkina Faso ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con la Francia, ex potenza coloniale. La decisione segue accuse di interferenze e danni agli interessi del paese, che hanno portato a questa scelta. La Francia sta valutando eventuali contromisure in risposta alla rottura delle relazioni diplomatiche.

Il 26 giugno il Burkina Faso ha comunicato di aver rotto le relazioni con la Francia, sua ex madrepatria coloniale che da tempo accusa di interferire e di danneggiare i suoi interessi. Mancano le condizioni di rispetto. Non vi sono più le condizioni per il rispetto reciproco fra i due Paesi: è la conclusione a cui è giunto il governo di Ouagadougou. Nel suo discorso trasmesso in televisione il ministro delle Comunicazioni Pingdwendé Gilbert Ouédraogo ha accusato Parigi di “ambizioni neocolonialiste” e di “attivismo ininterrotto” contro il Burkina Faso. Precisa poi che la rottura concerne solamente le relazioni diplomatiche e istituzionali, mentre sono fatti salvi i legami storici, umani, culturali e sociali che uniscono il popolo burkinabé e quello francese. 🔗 Leggi su Api.follow.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Burkina Faso Cut All Diplomatic Ties With France.

Notizie e thread social correlati

Burkina Faso, rotte le relazioni diplomatiche con la FranciaIl Burkina Faso ha comunicato la rottura delle relazioni diplomatiche con la Francia.

Il Burkina Faso ha rotto le relazioni diplomatiche con ParigiIl Burkina Faso ha interrotto le relazioni diplomatiche con la Francia venerdì scorso.