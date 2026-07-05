Bosnia il caso Zanardi Landi diventa un test per l’Occidente e per l’Italia

Notizia in breve

In Bosnia, l’incarico ad interim dell’Ufficio dell’Alto Rappresentante è stato assegnato a un funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, in risposta a tensioni tra alleati europei e un candidato italiano considerato troppo vicino a Washington. La decisione ha sollevato critiche da parte di alcuni paesi europei, che hanno contestato la scelta di affidare il ruolo a un rappresentante statunitense. La vicenda riflette divisioni tra gli attori coinvolti nel processo politico bosniaco.