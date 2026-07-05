Bosnia il caso Zanardi Landi diventa un test per l’Occidente e per l’Italia
In Bosnia, l’incarico ad interim dell’Ufficio dell’Alto Rappresentante è stato assegnato a un funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, in risposta a tensioni tra alleati europei e un candidato italiano considerato troppo vicino a Washington. La decisione ha sollevato critiche da parte di alcuni paesi europei, che hanno contestato la scelta di affidare il ruolo a un rappresentante statunitense. La vicenda riflette divisioni tra gli attori coinvolti nel processo politico bosniaco.
Per bloccare un candidato italiano ritenuto troppo vicino a Washington, alcuni alleati europei hanno finito per affidare la guida ad interim dell’Ufficio dell’Alto Rappresentante della Bosnia-Erzegovina proprio a un funzionario del Dipartimento di Stato americano. È uno di quei paradossi diplomatici che valgono più di molte dichiarazioni ufficiali. La decisione del Peace Implementation Council (PIC) di nominare l’americano Louis J. Crishock, vice di Christian Schmidt all’Office of the High Representative (OHR), come Acting High Representative, rinviando ancora una volta la scelta del successore di Christian Schmidt, rappresenta il sintomo di questa difficoltà. 🔗 Leggi su Formiche.net
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