Blitz anti-maranza al Colosseo | 10 persone arrestate 9 denunciate

Nella serata di venerdì 3 luglio, polizia e carabinieri hanno condotto un blitz nel quartiere intorno al Colosseo e a via dei Fori Imperiali. Durante l’operazione, sono state arrestate dieci persone e altre nove sono state denunciate. L’intervento si è svolto a 48 ore di distanza dai fatti e ha coinvolto le forze dell’ordine in un'azione congiunta nella zona.

A 48 ore di distanza dai fatti, pertanto nella serata di venerdì 3 luglio, la zona del Colosseo e di via dei Fori Imperiali è stata oggetto di un blitz a cui hanno partecipato congiuntamente pattuglie della polizia di Stato e dei carabinieri. All’operazione hanno preso parte anche i colleghi del nucleo Polmetro della questura di Roma i quali, nello specifico, si sono occupati di perlustrare e mettere in sicurezza le banchine delle due fermate della metropolitana ubicate lungo via dei Fori Imperiali. Sia in superficie che “sottoterra”, pertanto, l’intera area è stata isolata e le vie di accesso bloccate per consentire le operazioni di verifica nei confronti di numerosi soggetti ritenuti potenzialmente a rischio: 350 persone, la maggior parte delle quali extracomunitarie, sono state identificate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Blitz anti-maranza al Colosseo, 10 arresti, 9 denunce e 350 identificati da Polizia e Carabinieri

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