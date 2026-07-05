Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha accusato il Pd e il M5S di ostacolare la commissione Covid per due anni, chiedendo perché non vogliano far conoscere la verità agli italiani. Bignami ha sollevato dubbi su cosa si nasconda dietro questa opposizione, senza fornire dettagli specifici. La polemica si inserisce nel contesto di tensioni politiche sulla gestione dell’emergenza sanitaria.

Il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami torna all'attacco della sinistra sulla questione Covid. "Boicottano la commissione Covid per due anni. Ora si oppongono alle verifiche della commissione delegate a magistrati e ufficiali della Guardia di Finanza. Cosa nascondono? Perché non vogliono che gli Italiani conoscano la verità?", ha scritto sui social. "Pd e M5S fanno di tuto per fermare accertamenti. Noi andremo fino in fondo". Boicottano la commissione #Covid per due anni. Ora si oppongono alle verifiche della commissione delegate a magistrati e ufficiali della Guardia di Finanza. Cosa nascondono? Perché non vogliono che gli Italiani conoscano la verità? pic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bignami all'attacco: "Cosa nascondono Pd e M5S? Perché non vogliono che gli Italiani conoscano la verità?"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Galeazzo Bignami sbertuccia Pd e M5s in aula: "Segnatevi la data del 4 settembre"Durante la seduta parlamentare, Galeazzo Bignami ha criticato sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle, invitando a ricordare il 4...

Ha ragione Bignami: "Hanno la faccia come il Covid". Due chiassate M5S-Pd per occultare le vergogne della gestione pandemicaDue gruppi politici, M5S e Pd, si sono scontrati in un acceso scambio di accuse, con parole dure e toni infuocati.

Temi più discussi: Commissione Covid, Bignami si dimette per essere ascoltato: Esempio per Conte. Presidente M5S: Non scappo; Covid, Bignami sfida la sinistra sullo scudo penale e contabile: Rispondete ai giudici; Commissione Covid: Bignami si dimette e sfida Conte; Covid, il contratto da 250 milioni, la condanna ai danni dello Stato e l'ipocrisia della sinistra. Bignami all'attacco: Rinunciate allo scudo e vediamo come va a finire.

Bignami all'attacco sul caso Covid: Cosa nascondono Pd e M5S? Perché non vogliono che gli Italiani conoscano la verità?Il capogruppo di FdI alla Camera: Fanno di tuto per fermare accertamenti. Noi andremo fino in fondo ... ilgiornale.it

Covid, il contratto da 250 milioni, la condanna ai danni dello Stato e l'ipocrisia della sinistra. Bignami all'attacco: Rinunciate allo scudo e vediamo come va a finireL’esponente di FdI: La sinistra, invece che scusarsi con gli italiani, viene a fare la lezioncina su come risolvere i problemi che loro hanno creato ... msn.com