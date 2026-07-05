Lo spettacolo di Biagio Izzo previsto a Cacciano è stato rinviato di 24 ore e si terrà questa sera alle 22. La data originale era programmata per il giorno precedente. La conferma dell'evento è arrivata tramite gli organizzatori, che hanno comunicato il cambio di programma senza alterare l’orario stabilito. L’attore si esibirà come previsto in questa nuova data.

Tempo di lettura: < 1 minuto Slitta di ventiquattro ore, ma l’appuntamento con il sorriso resta confermato. Lo spettacolo di Biagio Izzo, inizialmente in programma nella serata di ieri a Cacciano di Cautano, è stato rinviato a questa sera, domenica 5 luglio, a causa di un improvviso problema di salute che ha impedito all’artista di salire sul palco. L’attore e comico napoletano sarà regolarmente protagonista del suo “Biagio Izzo Show” a partire dalle ore 22 in Piazza Principessa di Piemonte, nel cuore della frazione, dove sono attesi numerosi spettatori provenienti da tutto il Sannio e dalle province limitrofe. Il rinvio è stato disposto esclusivamente per consentire all’artista di recuperare le condizioni fisiche necessarie per affrontare lo spettacolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biagio Izzo a Cacciano, lo spettacolo rinviato a questa sera: l’attore si esibirà alle 22

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Diamante: Biagio Izzo chiude in bellezza la Stagione Teatrale

Notizie e thread social correlati

Cacciano si prepara per celebrare la Madonna delle Grazie, attesa per Biagio IzzoA Cacciano si avvicinano i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, organizzati dalla parrocchia locale.

Leggi anche: Lo spettacolo dei fochi. Il gran finale è alle 22. Al Piazzale storia e botti

Argomenti più discussi: Piazza Risorgimento, prodotti tipici a Puglianello, i fuochi pirotecnici della Madonna delle Grazie: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio; Cacciano di Cautano si prepara per celebrare la Madonna delle Grazie, attesa per Dance Tarantella e Biagio Izzo; Cacciano si prepara per celebrare la Madonna delle Grazie attesa per Biagio Izzo; Cacciano si prepara per celebrare la Madonna delle Grazie, attesa per Biagio Izzo.

Stefano De Martino a Sanremo, Biagio Izzo: Saremo con lui ma a una condizioneAl Festival di Sanremo di Stefano De Martino potrebbe esserci spazio anche per alcuni dei suoi amici più stretti. Da quando l’ex marito di Belen Rodríguez è stato nominato conduttore e direttore ... dilei.it