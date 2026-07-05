Biagio Izzo a Cacciano lo spettacolo rinviato a questa sera | l’attore si esibirà alle 22

Da anteprima24.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo spettacolo di Biagio Izzo previsto a Cacciano è stato rinviato di 24 ore e si terrà questa sera alle 22. La data originale era programmata per il giorno precedente. La conferma dell'evento è arrivata tramite gli organizzatori, che hanno comunicato il cambio di programma senza alterare l’orario stabilito. L’attore si esibirà come previsto in questa nuova data.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Slitta di ventiquattro ore, ma l’appuntamento con il sorriso resta confermato. Lo spettacolo di Biagio Izzo, inizialmente in programma nella serata di ieri a Cacciano di Cautano, è stato rinviato a questa sera, domenica 5 luglio, a causa di un improvviso problema di salute che ha impedito all’artista di salire sul palco. L’attore e comico napoletano sarà regolarmente protagonista del suo “Biagio Izzo Show” a partire dalle ore 22 in Piazza Principessa di Piemonte, nel cuore della frazione, dove sono attesi numerosi spettatori provenienti da tutto il Sannio e dalle province limitrofe. Il rinvio è stato disposto esclusivamente per consentire all’artista di recuperare le condizioni fisiche necessarie per affrontare lo spettacolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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