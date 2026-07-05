Berrettini-Dimitrov | highlights Wimbledon

Notizia in breve

Matteo Berrettini ha perso contro Grigor Dimitrov nel torneo di Wimbledon, dopo aver recuperato due set e aver portato la partita al quinto set. La sfida si è conclusa con il punteggio di 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 in favore di Dimitrov. Berrettini ha vinto il terzo e il quarto set, ma non è riuscito a chiudere la partita. Gli highlights della partita sono disponibili online.