Berrettini-Dimitrov | highlights Wimbledon
Matteo Berrettini ha perso contro Grigor Dimitrov nel torneo di Wimbledon, dopo aver recuperato due set e aver portato la partita al quinto set. La sfida si è conclusa con il punteggio di 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 in favore di Dimitrov. Berrettini ha vinto il terzo e il quarto set, ma non è riuscito a chiudere la partita. Gli highlights della partita sono disponibili online.
Matteo Berrettini sfiora l’impresa a Wimbledon: rimonta due set, poi Dimitrov vince col punteggio di 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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Berrettini-Dimitrov: gli highlights | Wimbledon
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