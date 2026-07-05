Beautiful streaming replica puntata 5 luglio 2026 | Video Mediaset
Oggi, domenica 5 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Durante l’episodio, un personaggio ha confidato a un’altra di soffrire di una grave insufficienza cardiaca, aggiungendo che la sua condizione è ormai critica. La scena è stata trasmessa in streaming e disponibile come replica sui canali ufficiali.
Nuovo appuntamento oggi – domenica 5 luglio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Taylor confessa a Li di soffrire di una grave insufficienza cardiaca e le rivela che la sua condizione è ormai critica. Sconvolta, Li le propone subito di consultare alcuni specialisti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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