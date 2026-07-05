Beautiful streaming replica puntata 5 luglio 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, domenica 5 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Durante l’episodio, un personaggio ha confidato a un’altra di soffrire di una grave insufficienza cardiaca, aggiungendo che la sua condizione è ormai critica. La scena è stata trasmessa in streaming e disponibile come replica sui canali ufficiali.