Basket | USA ancora imbattibili nei Mondiali Under 17 battuta la Serbia in finale

Gli Stati Uniti hanno vinto i Mondiali di basket Under 17 a Istanbul, battendo in finale la Serbia con il punteggio di 107-81. Gli americani sono rimasti imbattuti durante tutto il torneo, confermando la loro supremazia nel campionato mondiale giovanile. La finale si è conclusa con un largo margine a favore degli Stati Uniti, che hanno dominato l’intera partita. La competizione si è svolta nella città turca di Istanbul.

Si sono conclusi i Mondiali di basket Under 17 a Istanbul, in Turchia. A vincerli, come ormai di consueto, gli imbattibili Stati Uniti, che nella finale regolano la Serbia con il punteggio di 107-81 dopo aver ancora una volta dominato l’intero torneo. Nel singolo match conclusivo i serbi reggono anche bene per due quarti (57-45), ma i 20 punti e 15 rimbalzi di Joaquim Bountje Bountje sono troppo anche per un mostruoso Nikola Kusturica, già riempito di soldi dal nuovo corso NCAA e in maniera meritata visti i 37 punti messi a segno (con annesso 1722 dalla lunetta). Per gli USA percorso privo di ogni problema fino all’ultimo atto: 115-84 alla Francia, 128-66 al Giappone, 131-80 all’Italia nel girone della prima fase. 🔗 Leggi su Oasport.it

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