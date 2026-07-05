Basket | USA ancora imbattibili nei Mondiali Under 17 battuta la Serbia in finale

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno vinto i Mondiali di basket Under 17 a Istanbul, battendo in finale la Serbia con il punteggio di 107-81. Gli americani sono rimasti imbattuti durante tutto il torneo, confermando la loro supremazia nel campionato mondiale giovanile. La finale si è conclusa con un largo margine a favore degli Stati Uniti, che hanno dominato l’intera partita. La competizione si è svolta nella città turca di Istanbul.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si sono conclusi i Mondiali di basket Under 17 a Istanbul, in Turchia. A vincerli, come ormai di consueto, gli imbattibili Stati Uniti, che nella finale regolano la Serbia con il punteggio di 107-81 dopo aver ancora una volta dominato l’intero torneo. Nel singolo match conclusivo i serbi reggono anche bene per due quarti (57-45), ma i 20 punti e 15 rimbalzi di Joaquim Bountje Bountje sono troppo anche per un mostruoso Nikola Kusturica, già riempito di soldi dal nuovo corso NCAA e in maniera meritata visti i 37 punti messi a segno (con annesso 1722 dalla lunetta). Per gli USA percorso privo di ogni problema fino all’ultimo atto: 115-84 alla Francia, 128-66 al Giappone, 131-80 all’Italia nel girone della prima fase. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

basket usa ancora imbattibili nei mondiali under 17 battuta la serbia in finale
© Oasport.it - Basket: USA ancora imbattibili nei Mondiali Under 17, battuta la Serbia in finale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'Italia stende la Spagna e si qualifica per i Mondiali | Mondiali femminili di Basket 2026

Video L'Italia stende la Spagna e si qualifica per i Mondiali | Mondiali femminili di Basket 2026

Notizie e thread social correlati

Basket: Italia, ecco la missione Mondiali Under 17. USA favoriti, azzurri per confermare il talentoL’Italia parteciperà ai Mondiali Under 17 di basket per la terza volta nella sua storia e seconda consecutiva, con il torneo che si svolgerà a...

Basket, gli Usa dilagano contro l’Italia ai Mondiali Under 17Gli Stati Uniti hanno battuto l’Italia con un punteggio di 131-80 nella partita conclusiva della fase a gironi dei Mondiali Under 17 di basket a...

mondiali under basket usa ancora imbattibiliBasket: USA ancora imbattibili nei Mondiali Under 17, battuta la Serbia in finaleSi sono conclusi i Mondiali di basket Under 17 a Istanbul, in Turchia. A vincerli, come ormai di consueto, gli imbattibili Stati Uniti, che nella finale ... oasport.it

mondiali under basket usa ancora imbattibiliBasket, gli USA dilagano contro l’Italia ai Mondiali Under 17Si sta concludendo la fase a gironi dei Mondiali di basket Under 17 che si stanno svolgendo a Istanbul e l’Italia chiude al terzo posto nel gruppo A dopo ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web