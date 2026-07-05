Basket Marco Ramondino | I ragazzi sono stati super Questa è la squadra di Banchi
L’Italia ha concluso la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali con un record di 5-1, battendo nuovamente la Lituania alla Virtus Arena. La squadra ha recuperato da -13 a cinque minuti dalla fine, vincendo la partita. Marco Ramondino ha commentato che i giocatori sono stati eccezionali e che questa è la squadra di Banchi.
L’Italia chiude da prima del girone D la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali. E lo fa con un record di 5-1, battendo di nuovo la Lituania alla Virtus Arena e riuscendoci con una clamorosa rimonta da -13 a 5 minuti dalla fine. Ed è anche la quarta vittoria su quattro volte in cui in panchina c’è Marco Ramondino, all’ultima in sostituzione temporanea di Luca Banchi. Il primo ad arrivare ai microfoni di Sky è Gabriele Procida, tra i fautori della rimonta: “ Non mi aspettavo di ritornare in campo. Non stavo giocando benissimo, ma andavo bene in difesa. Questo gruppo non molla mai, eravamo sotto di 1o a 3? dalla fine con una Lituania quasi al completo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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