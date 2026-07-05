Basket Marco Ramondino | I ragazzi sono stati super Questa è la squadra di Banchi

Notizia in breve

L’Italia ha concluso la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali con un record di 5-1, battendo nuovamente la Lituania alla Virtus Arena. La squadra ha recuperato da -13 a cinque minuti dalla fine, vincendo la partita. Marco Ramondino ha commentato che i giocatori sono stati eccezionali e che questa è la squadra di Banchi.