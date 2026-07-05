Baseball L’Estra Siena Bsc cerca un’altra impresa in trasferta Alle 15 la sfida sul diamante delle Nuove Pantere Lucca

Alle 15, l’Estra Siena Bsc affronta in trasferta le Nuove Pantere Lucca. Dopo aver vinto in casa contro il Cosmos San Casciano Val di Pesa, la squadra cerca un'altra vittoria. La partita si svolge sul campo delle Nuove Pantere Lucca. Nessun cambio di orario o luogo è stato annunciato. La sfida rappresenta un’altra occasione per la squadra di ottenere punti in classifica.

Dopo il prezioso successo conquistato sul diamante del Cosmos San Casciano Val di Pesa, l’ Estra Siena Bsc torna in campo per un’altra fondamentale sfida in trasferta nella corsa alle posizioni di vertice del girone H della Serie C (i Phoenix Grosseto, imbattuti con un record di 11 vittorie e nessuna sconfitta, hanno già conquistato il primo posto matematico centrando l’accesso ai play-off promozione per la Serie B). Oggi pomeriggio, con play ball fissato alle 15 sul diamante di Lastra a Signa, i bianconeri affronteranno le Nuove Pantere Lucca, attualmente seconde in classifica con un record di 9 vittorie e 2 sconfitte, entrambe maturate contro la capolista Phoenix. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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