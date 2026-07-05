Barletta piano festival | stasera Jitka Cechová I grandi maestri
Stasera si tiene il concerto di Jitka Cechová al Barletta Piano Festival, parte del programma dedicato ai grandi maestri del pianoforte. La manifestazione, diretto da Pasquale Iannone, prosegue con questa esibizione, che si svolge alle ore 21. La serata rientra nel calendario che promuove artisti di rilievo internazionale nel settore del concertismo.
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Prosegue nel segno del grande concertismo internazionale il Barletta Piano Festival diretto da Pasquale Iannone, che domenica 5 luglio, alle ore 21.15, propone un nuovo appuntamento della sezione «I grandi maestri». Nel Salone climatizzato dell’Hotel La Terrazza sarà protagonista la pianista ceca Jitka Cechová, interprete di riferimento del repertorio boemo e tra le più autorevoli ambasciatrici della scuola pianistica del suo Paese, che celebra interpretando pagine di Leos Janácek, Jaroslav Jezek e Bedrich Smetana. Artista di prestigio internazionale, Jitka Cechová si è affermata grazie a una carriera costruita su un raffinato equilibrio tra rigore stilistico, profondità interpretativa e brillantezza tecnica. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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