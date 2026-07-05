Barbara Alberti afferma di preferire essere chiamata vecchia, non matura, e sottolinea che la vera trasgressione oggi consiste nel mantenere un pensiero libero. Riguardo alla politica, dice che una donna al governo non la emoziona, poiché le donne continuano a sostenere il peso della famiglia. Sul cinema, sostiene che senza di esso si sarebbe morti e che, nonostante le nuove tecnologie, si percepisce ancora la sua presenza viva e reale.

Cominciamo dal cinema: c'è ancora speranza secondo lei? «Assolutamente sì. Senza il cinema siamo morti. Anche con tutti i mezzi straordinari che esistono oggi per vedere immagini e storie, senti veramente che il cinema esiste ancora». Ai David di Donatello recentemente è stata premiata Aurora Quattrocchi. Che effetto le fa vedere finalmente attrici mature valorizzate? «Intanto chiamiamole vecchie. La cosa più vergognosa è censurare la parola “vecchia”, come se fosse offensiva a priori. Quando ti dicono “grande”, “matura”. ma grande un cazzo. Siamo vecchie. Io non sono orgogliosa di essere vecchia, mi secca da morire, perché poi si muore. Però almeno nominateci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Barbara Alberti: «Chiamatemi vecchia, non matura. La vera trasgressione oggi è avere un pensiero libero. Una donna al governo non mi emoziona, le donne continuano a reggere il peso della famiglia»

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