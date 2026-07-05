Bando regionale Cer | Cavernago è il Comune della bergamasca che ha ottenuto più fondi

Cavernago, nel bergamasco, ha ricevuto il maggior numero di fondi regionali attraverso il bando Cer. Due progetti presentati dal Comune sono stati finanziati, consentendo di ottenere risorse significative rispetto ad altri comuni della provincia. La somma totale assegnata supera quella di altri enti locali della zona, confermando il ruolo di Cavernago tra i più sostenuti dalla regione con questa iniziativa. I fondi sono destinati a progetti di sviluppo e miglioramento locale.

Cavernago. Due progetti premiati e il primato provinciale per risorse ottenute: questo è il risultato raggiunto dal piccolo Comune con la pubblicazione degli esiti del Bando Cer Fase 2 che ha ottenuto il sostegno economico da parte della Regione per la realizzazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche “Due Castelli Sud” e “Due Castelli Nord”. Un traguardo che il sindaco Giuseppe Togni ha così commentato: “Dietro ogni domanda presentata non ci sono solo numeri o documenti: ci sono mesi di lavoro, studio, confronti, verifiche e la volontà di offrire nuove opportunità alla nostra comunità”. Il primo cittadino ha poi precisato i... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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