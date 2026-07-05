Banche la settimana dei verdetti Mps al tavolo tra Intesa e Bpm
Monte dei Paschi è in fase di valutazione delle offerte ricevute, mentre si confronta con le proposte di Intesa e Bpm. La banca senese sta analizzando le opzioni per decidere come procedere, considerando anche eventuali alternative all’unione con Intesa. La settimana si presenta decisiva per le trattative e le decisioni sul futuro della banca.
di Antonio Troise Il risiko bancario entra nella sua settimana più calda. Da una parte c’è Siena, con Monte dei Paschi chiamata a valutare le offerte arrivate sul tavolo e a misurare il proprio spazio di manovra per trovare possibili alternative al matrimonio con Intesa. Dall’altra c’è Milano, dove UniCredit attende i risultati definitivi dell’ops su Commerzbank, in calendario l’8 luglio, dopo la chiusura del periodo supplementare di adesione. Mentre, sul fronte di Bpm, i riflettori sono puntati sull’ascesa della quota di Crédit Agricole al 29,3%. La partita più complessa resta quella intorno a Mps. L’offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa Sanpaolo rappresenta la "madre" di tutte le operazioni sul mercato italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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