Una neonata è nata ieri pomeriggio in un’auto sulla corsia di emergenza dell’autostrada nei pressi di Castrocielo. La madre, 17 anni, ha partorito con la bambina che presentava il cordone ombelicale avvolto attorno al collo. Sia madre che figlia stanno bene e non sono in pericolo. La nascita è avvenuta in condizioni di emergenza, senza complicazioni segnalate. La bambina è stata trasferita in ospedale per controlli.

E’ fuori pericolo la neonata che ieri pomeriggio è venuta alla luce in auto, sulla corsia di emergenza dell’Autosole, nel territorio di Castrocielo (Frosinone), per di più con il cordone ombelicale avvolto attorno al collo.Domenica mattina per la bambina è stata sciolta la prognosi così come per la madre (di 17 anni) che 12 ore prima aveva partorito. La ragazza e il compagno - una giovane coppia di Mugnano di Napoli – stavano raggiungendo, in Autostrada, i parenti a Colfelice quando, sulla loro auto furgonata, la ragazza ha improvvisamente, e prematuramente, avvertito un malore: forti crampi al basso ventre e alla zona lombare. Era l’inizio delle doglie. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Bambina nasce prematura in autostrada a Castrocielo: la madre ha 17 anni, lei e la piccola stanno bene

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