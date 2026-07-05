Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Scopriamo insieme come seguire la diretta e vedere la replica in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Ballando con le Stelle svelato il primo nome bomba di settembre!

Temi più discussi: Ballando con le Stelle, Milly Carlucci disperata: Prega perché Lucarelli sia sostituita da Barbara D’Urso, il retroscena; Ballando con le Stelle, colpo di scena in giuria: arriva Geppi Cucciari; Il dopo Lucarelli a Ballando con le Stelle: spunta il nome di Geppi Cucciari in giuria; Geppi Cucciari verso Ballando con le stelle? L'indiscrezione sul ruolo di Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli era un cardine a #BallandoConLeStelle? Paolo Belli: Io sono dalla prima puntata, ho visto tanti giurati venire e andarsene. La forza del programma sono il ballo, l’eleganza, le storie e Milly. Amadeus ballerino? Bella idea Da @SuperGui x.com

Svolta in giuria a Ballando con le Stelle: tra nomi e pressioni politicheLa partenza di Selvaggia Lucarelli ha aperto una corsa al sostituto nella giuria di Ballando con le Stelle: spuntano ipotesi su Barbara D’Urso, pressioni politiche e l’ipotesi concreta di Geppi Cuccia ... notizie.it

Ballando con le Stelle: chi potrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli nella giuria? Spunta un nome a sorpresaMancano ancora diversi mesi al debutto della prossima edizione di Ballando con le Stelle , ma il programma condotto da Milly Carlucci è già al centro dell’attenzione ... torresette.news

Chi sta meglio con il taglio a zero: Gleb, Alan, Mark o Val? Per me, nessuno può portarlo come Gleb! Per favore condividi la tua opinione qui reddit