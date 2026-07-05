Aurora Ramazzotti racconta il suo abito da sposa ispirato a quello di Michelle Hunziker | Pensavamo fosse andato perduto

Aurora Ramazzotti ha condiviso dettagli sul suo abito da sposa, ispirato a quello di Michelle Hunziker, durante un'intervista. Ha spiegato che, durante la pianificazione, pensavano che uno dei due abiti fosse andato perduto. La narrazione si concentra sui preparativi e sulla scelta del vestito, senza entrare in dettagli personali o sulle motivazioni dietro le decisioni prese.

Aurora Ramazzotti ha raccontato il dietro le quinte del suo matrimonio con Goffredo Cerza attraverso un’intervista pubblicata da Vogue, raccontando come ha progettato l’ abito – anzi i due abiti – per le nozze. Il matrimonio si è celebrato ieri, 4 luglio 2026, al Castello di Xirumi, in Sicilia, al culmine di un weekend di celebrazioni iniziato con l’unione civile e proseguito tra feste e momenti con amici e familiari. Nell’intervista, Aurora ha spiegato il significato personale del vestito, realizzato da Giorgio Armani Privé e ispirato all’iconico abito indossato da sua mamma Michelle Hunziker per il matrimonio con suo padre Eros Ramazzotti nel 1998. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Aurora Ramazzotti sposa il 4 luglio in Sicilia: castello, 3 giorni di feste e Eros in concerto

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